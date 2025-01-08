Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 16:03

В Сети завирусился новый тренд — солёные огурцы с блёстками

Россияне стали смешивать солёные огурцы с блёстками из-за нового тренда

Солёные огурцы с блёстками — новый тренд в Интернете, пишет SHOT. Сумасшедшая мода на сияющие огурчики пришёл из Тиктока. Первыми красить соленья съедобными блестками начали американцы. Глиттер насыпается в банку и мешается, чтобы окрасился каждый огурец.

Солёные огурцы с блёстками — новый тренд в интернетах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bakell

После этого блогеры делают из блестящих корнишончиков разные сэндвичи и даже зачем-то украшают ими сладкие кексы.

10 трендов 2024 года, за которые вас назовут «колхозом» в 2025-м: очистите шкаф заранее
10 трендов 2024 года, за которые вас назовут «колхозом» в 2025-м: очистите шкаф заранее

Ранее россиянки начали массово брить лицо из-за нового бьюти-тренда. Красота до добра не довела — у кого-то пробивается мужская щетина, кто-то заработал раздражение на коже.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bakell

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Общество
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar