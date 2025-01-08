В Сети завирусился новый тренд — солёные огурцы с блёстками
Россияне стали смешивать солёные огурцы с блёстками из-за нового тренда
Солёные огурцы с блёстками — новый тренд в Интернете, пишет SHOT. Сумасшедшая мода на сияющие огурчики пришёл из Тиктока. Первыми красить соленья съедобными блестками начали американцы. Глиттер насыпается в банку и мешается, чтобы окрасился каждый огурец.
Солёные огурцы с блёстками — новый тренд в интернетах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bakell
После этого блогеры делают из блестящих корнишончиков разные сэндвичи и даже зачем-то украшают ими сладкие кексы.
Ранее россиянки начали массово брить лицо из-за нового бьюти-тренда. Красота до добра не довела — у кого-то пробивается мужская щетина, кто-то заработал раздражение на коже.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bakell