В Сети завирусился новый тренд — солёные огурцы с блёстками

Солёные огурцы с блёстками — новый тренд в Интернете, пишет SHOT. Сумасшедшая мода на сияющие огурчики пришёл из Тиктока. Первыми красить соленья съедобными блестками начали американцы. Глиттер насыпается в банку и мешается, чтобы окрасился каждый огурец.

Солёные огурцы с блёстками — новый тренд в интернетах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bakell

После этого блогеры делают из блестящих корнишончиков разные сэндвичи и даже зачем-то украшают ими сладкие кексы.