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8 января, 07:28

Найденная в аэропорту Кишинёва взрывчатка была отправлена с Украины

Взрывчатка, найденная в аэропорту Кишинёва, была отправлена с Украины. По данным телеканала «Первый в Молдове», она шла в Тбилиси.

Сообщается, что опасный груз был отправлен из Украины в Грузию. Его удалось выявить при проверке багажа перед погрузкой в самолёт.

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Напомним, сотрудники Таможенной службы Молдавии обнаружили и обезвредили взрывное устройство в Международном аэропорту Кишинёва. Мини-бомба была найдена в почтовой посылке с игрушечным автомобилем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Milkovasa

Оксана Попова
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