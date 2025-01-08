Найденная в аэропорту Кишинёва взрывчатка была отправлена с Украины

Взрывчатка, найденная в аэропорту Кишинёва, была отправлена с Украины. По данным телеканала «Первый в Молдове», она шла в Тбилиси.

Сообщается, что опасный груз был отправлен из Украины в Грузию. Его удалось выявить при проверке багажа перед погрузкой в самолёт.