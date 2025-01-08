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Регион
8 января, 07:45

В РАН оценили шансы на восстановление отношений России и Грузии

ИМЭМО: Грузия не будет устанавливать дипломатический диалог с РФ в 2025 году

В 2025 году Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Россией и не пойдёт на восстановление отношений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ИМЭМО РАН.

«Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешённостью, с точки зрения официального Тбилиси, абхазской и югоосетинской проблем. А потому вне зависимости от того, какой политической ориентации будет придерживаться правящая элита, Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой и не пойдёт на восстановление дипломатических отношений», — указано в докладе.

В докладе указано, что также представляется маловероятным участие Грузии в обсуждении проблем ЮК на платформе «3 + 3». Кроме того, страна в 2023 году получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС), но переговоры о членстве в объединении пока вестись не будут из-за недовольства руководства ЕС политикой грузинских властей. В документе говорится, что это происходит из-за отказа присоединиться к санкциям против России, а также из-за принятия в прошлом году «закона об иноагентах».

Премьер Грузии Кобахидзе сообщил о желании урегулировать конфликт с Россией
Премьер Грузии Кобахидзе сообщил о желании урегулировать конфликт с Россией

А ранее Life.ru писал, что Запад хочет сделать из Грузии «‎второй фронт» против России. По словам депутата Госдумы Амира Хамитова, подобный трюк уже был предпринят у Запада на Украине, которая существует теперь только благодаря деньгам союзников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maikowl

Дарья Нарыкова
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