Российский рынок акций демонстрирует рост в начале торгов

Индексы Московской биржи и РТС начали расти после небольшого снижения в начале торгов. Согласно данным торгов, юань также демонстрирует рост.

На 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи снизился на 0,05%, составив 2 814,88 пункта, в то время как индекс РТС также упал на 0,05%, достигнув 872,1 пункта.

Курс юаня к рублю на старте торгов увеличился на 0,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,63 рубля. К 10:07 мск индекс Мосбиржи продолжил расти, достигнув 2 829,32 пункта (+0,46%), а индекс РТС поднялся до 876,57 пункта (+0,46%). В то же время курс юаня также увеличился, составив 13,6345 рубля (+1,05 копейки).