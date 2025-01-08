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8 января, 08:06

В четырёх аэропортах России вводились временные ограничения на полёты

Утром 8 января в аэропортах Саратова, Казани, Ульяновска и Нижнекамска вводились временные ограничения на полёты самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко. По его словам, ограничения были сняты в 5:30, 7:00 и в 8:00 по московскому времени соответственно.

«В период действия ограничений «уходов» самолётов, совершавших рейсы в эти аэропорты, на запасные аэродромы не было», — указано в сообщении.

Восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия неба над Татарстаном и Удмуртией
Восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за закрытия неба над Татарстаном и Удмуртией

А ранее Life.ru писал, что компания Azerbaijan Airlines отменила рейс из Баку в Казань. Решение было принято в связи с введением плана «Ковёр» и закрытием воздушного пространства над столицей Татарстана.

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Shutterstock / FOTODOM / Telsek

Дарья Нарыкова
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