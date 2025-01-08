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8 января, 07:31

AZAL отменила рейс из Баку в Казань из-за плана «Ковёр»

Компания Azerbaijan Airlines отменила рейс из Баку в Казань, запланированный на среду, 8 января. Как уточнила пресс-служба авиаперевозчика, решение принято в связи с введением плана «Ковёр» и закрытием воздушного пространства над столицей Татарстана.

В азербайджанской авиакомпании также подчеркнули, что AZAL «уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов», передаёт ТАСС.

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Напомним, 25 декабря самолёт Embraer E-190 авиакомпании AZAL упал рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Борт направлялся из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых было семеро россиян. 29 пассажиров выжили. 28 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил происшествие с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. Алиев заявил, что разбившийся самолёт AZAL был повреждён «вследствие обстрела с земли».

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freepik / onlyyouqj

Борис Эльфанд
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