Вахтовики пытались провезти 2 кг золота в банке из-под кофе через аэропорт Новосибирска

В аэропорту Новосибирска у двоих вахтовиков обнаружили около двух килограмм золота и серебра, похищенного с прииска в Иркутской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В аэропорту Новосибирска у вахтовиков нашли 2 кг золота и серебра. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями службы авиационной безопасности задержали подозреваемых в международном аэропорту Новосибирск (Толмачёво) имени А. И. Покрышкина. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили порядка двух килограммов драгметаллов, спрятанных в кофейной банке и в выдвижной ручке чемодана. По предварительным оценкам, стоимость похищенного превысила 16 миллионов рублей», — написала Волк в телеграм-канале.

Официальный представитель ведомства уточнила, что мужчины являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. Они работали на прииске под Иркутском, где и похитили часть добытого золота и серебра. В МВД возбудили уголовные дела по факту незаконного оборота драгметаллов в крупном размере. Полицейские заключили под стражу вахтовиков, им грозит до пяти лет тюрьмы.