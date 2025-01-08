Российские войска одержат победу в украинском конфликте, так как принимают неординарные решения на полях сражений. С таким заявлением выступило издание National Interest.

«Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине и умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят», — говорится в материале.

Журналисты выделили успешное применение «танков-мангалов», которые способны сдерживать удары украинских боевых дронов. Авторы пояснили, что именно такие решения ведут к победе.