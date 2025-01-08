Не пустили в туалет: В Николаеве неадекват бросил гранату в кафе и перепугал гостей

В украинском Николаеве разгневанный неадекват бросил страйкбольную гранату в суши-бар. Об инциденте сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

На Украине бросили гранату в суши-бар. Видео © Telegram / Политика Страны

Сообщается, что мужчину не пустили в туалет и он расстроился. Он вышел из заведения и вскоре вернулся с гранатой, которую бросил под ноги покупателям.