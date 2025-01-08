Не пустили в туалет: В Николаеве неадекват бросил гранату в кафе и перепугал гостей
На Украине мужчина бросил страйкбольную гранату в суши-бар из-за обиды
В украинском Николаеве разгневанный неадекват бросил страйкбольную гранату в суши-бар. Об инциденте сообщает телеграм-канал «Политика Страны».
На Украине бросили гранату в суши-бар. Видео © Telegram / Политика Страны
Сообщается, что мужчину не пустили в туалет и он расстроился. Он вышел из заведения и вскоре вернулся с гранатой, которую бросил под ноги покупателям.
На днях в украинском Днепропетровске на городском вокзале сотрудник местного военкомата пригрозил расстрелять толпу украинцев, вступившихся за соотечественника, которого хотели «могилизировать». В итоге мужчину спасли от гнёта служащих.
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