Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 10:52

Не пустили в туалет: В Николаеве неадекват бросил гранату в кафе и перепугал гостей

На Украине мужчина бросил страйкбольную гранату в суши-бар из-за обиды

В украинском Николаеве разгневанный неадекват бросил страйкбольную гранату в суши-бар. Об инциденте сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

На Украине бросили гранату в суши-бар. Видео © Telegram / Политика Страны

Сообщается, что мужчину не пустили в туалет и он расстроился. Он вышел из заведения и вскоре вернулся с гранатой, которую бросил под ноги покупателям.

Сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине в Полтавской области Украины
Сотрудники ТЦК сломали ногу мужчине в Полтавской области Украины

На днях в украинском Днепропетровске на городском вокзале сотрудник местного военкомата пригрозил расстрелять толпу украинцев, вступившихся за соотечественника, которого хотели «могилизировать». В итоге мужчину спасли от гнёта служащих.

Обложка ©

Telegram / Политика Страны

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar