Терапевт объяснила, как предотвратить отит и помогут ли в этом наушники Терапевт Радина: Для профилактики отита необходимо носить шапку зимой 8 января, 10:55 Мужчина в шапке зимой. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Для профилактики отита необходимо использовать шапку, если на улице холодная погода. Также лучше избегать переохлаждения, предупредила в беседе с Life.ru терапевт Кристина Радина.

«Обязательно соблюдайте правила гигиены. Орошайте слизистую носа морской водой. Можно закаливать свой организм, потому что ежедневное закаливание имеет положительный эффект. Наша иммунная система работает лучше и защищает нас при столкновении с вирусами и бактериями», — пояснила врач.

Радина дополнила, что отит возникает как осложнение из-за невылеченных воспалительных процессов в носоглотке. Самыми грозными осложнениями этого заболевания могут быть не только ухудшение слуха или его утрата, а также менингит, энцефалит, абсцесс головного мозга, тугоухость, глухота, сепсис и порез лицевого нерва.

«Как начать лечить до первой боли? На самом деле здесь нет каких-то средств, потому что необходимо обратиться к врачу-отоларингологу. Конечно, вы можете купить капли с противовоспалительным эффектом, капли, которые снимут боль, даже местные антибактериальные капли», — подчеркнула Радина.

Терапевт уточнила, что подобрать грамотное лечение сможет лишь отоларинголог. Специалист возьмёт бактериальный посев, определит, какие именно антибактериальные капли необходимы и правильно скорректирует терапию. Радина добавила, что наушники могут защитить уши, если не носить шапку, так как устройства закрывают слуховой проход. Однако они не всегда подходят, так как головной убор полностью закрывает голову, включая лоб, где тоже находится пазуха. По словам медика, важно не застудить указанные области. Терапевт посоветовала зимой всё-таки полностью покрывать голову шапкой.

А ранее россиян предупредили, что отсутствие шапки является серьёзным ударом по иммунитету. По словам медика, если иммунная система ослаблена недосыпом и дефицитом витаминов, то при переохлаждении не сможет противостоять вирусам и бактериям.

Авторы Андрей Горяничев