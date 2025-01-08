2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что с января по ноябрь 2024 года россияне и иностранцы совершили почти 80 миллионов туристических поездок по стране. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По прогнозам, итоговое количество поездок за год достигнет рекорда в 92 миллиона.

«За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — сообщили в аппарате Чернышенко.

По данным Росстата, в прошлом году число поездок составило 79,2 миллиона. Также увеличивается поток иностранных туристов, особенно на Дальнем Востоке: в Хабаровском крае рост составил 204%, в Амурской области – 142%, а в Приморье – 112%, причем большинство путешественников – из Китая.