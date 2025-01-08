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8 января, 11:05

В АП Австрии подтвердили назначение главы МИД Шалленберга и. о. канцлера

Александер Шалленберг. Обложка © ТАСС / ЕРА / STEPHANI SPINDEL

Александер Шалленберг. Обложка © ТАСС / ЕРА / STEPHANI SPINDEL

В Австрии глава МИД Александер Шалленберг назначен исполняющим обязанности федерального канцлера. Эту информацию подтвердила канцелярия президента страны. В соцсетях ведомства сообщили, что он принесёт присягу уже 10 января.

Сообщается, что Шалленберг будет совмещать обязанности министра иностранных дел и главы правительства до тех пор, пока не сформируется новая властная коалиция.

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В начале января Карл Нехаммер опубликовал видеообращение, в котором заявил, что оставит пост канцлера Австрии и главы Австрийской народной партии (АНП) из-за провала переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции по итогам прошедших в сентябре 2024 года парламентских выборов.

Николай Рюмин
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