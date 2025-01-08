В АП Австрии подтвердили назначение главы МИД Шалленберга и. о. канцлера

В Австрии глава МИД Александер Шалленберг назначен исполняющим обязанности федерального канцлера. Эту информацию подтвердила канцелярия президента страны. В соцсетях ведомства сообщили, что он принесёт присягу уже 10 января.

Сообщается, что Шалленберг будет совмещать обязанности министра иностранных дел и главы правительства до тех пор, пока не сформируется новая властная коалиция.