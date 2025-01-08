В АП Австрии подтвердили назначение главы МИД Шалленберга и. о. канцлера
Александер Шалленберг. Обложка © ТАСС / ЕРА / STEPHANI SPINDEL
В Австрии глава МИД Александер Шалленберг назначен исполняющим обязанности федерального канцлера. Эту информацию подтвердила канцелярия президента страны. В соцсетях ведомства сообщили, что он принесёт присягу уже 10 января.
Сообщается, что Шалленберг будет совмещать обязанности министра иностранных дел и главы правительства до тех пор, пока не сформируется новая властная коалиция.
В начале января Карл Нехаммер опубликовал видеообращение, в котором заявил, что оставит пост канцлера Австрии и главы Австрийской народной партии (АНП) из-за провала переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции по итогам прошедших в сентябре 2024 года парламентских выборов.