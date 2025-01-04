Нехаммер уходит с поста канцлера Австрии из-за провала переговоров о коалиции

Карл Нехаммер опубликовал видеообращение, в котором заявил, что оставит пост канцлера Австрии и главы Австрийской народной партии (АНП) из-за провала переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции по итогам прошедших в сентябре 2024 года парламентских выборов. Запись появилась на его странице в соцсети X.