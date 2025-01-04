Нехаммер уходит с поста канцлера Австрии из-за провала переговоров о коалиции
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Фото © ТАСС/IMAGO/Andreas Stroh
Карл Нехаммер опубликовал видеообращение, в котором заявил, что оставит пост канцлера Австрии и главы Австрийской народной партии (АНП) из-за провала переговоров с социал-демократами о создании правящей коалиции по итогам прошедших в сентябре 2024 года парламентских выборов. Запись появилась на его странице в соцсети X.
«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход», — сообщил Нехаммер.
Ранее Нехаммер заявил, что Вена может организовать место для переговоров по вопросам Украины. Политик подчёркивал, что в процессе обсуждения рассматривались «коллективные усилия для достижения всестороннего, справедливого и устойчивого мира». По словам канцлера, Австрия приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об открытости Москвы для диалога.