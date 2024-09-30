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29 сентября, 23:34

Австрийское правительство готовится к отставке

Президент Австрии Ван дер Беллен: Правительство планирует подать в отставку

Правительство Австрии планирует подать прошение об отставке на следующей неделе, однако продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров после парламентских выборов. Об этом заявил президент страны Александр Ван дер Беллен.

«На следующей неделе правительство подаст прошение об отставке, и я поручу им продолжать работу до назначения нового правительства», — сообщил глава государства в эфире телеканала ORF.

Ван дер Беллен также подчеркнул, что намерен выяснить, какие компромиссы возможны между партиями для формирования новой коалиции.

На выборах в Австрии «Пивная партия» получила 2,1%
На выборах в Австрии «Пивная партия» получила 2,1%

Ранее Life.ru сообщал, что выступающая против антироссийских санкций «Австрийская партия свободы» (АПС) лидирует на парламентских выборах. В связи с этими событиями, канцлер Австрии Нехаммер признал поражение своей партии на парламентских выборах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PavleMarjanovic

Анатолий Цейко
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