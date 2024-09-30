Австрийское правительство готовится к отставке

Правительство Австрии планирует подать прошение об отставке на следующей неделе, однако продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров после парламентских выборов. Об этом заявил президент страны Александр Ван дер Беллен.

«На следующей неделе правительство подаст прошение об отставке, и я поручу им продолжать работу до назначения нового правительства», — сообщил глава государства в эфире телеканала ORF.

Ван дер Беллен также подчеркнул, что намерен выяснить, какие компромиссы возможны между партиями для формирования новой коалиции.