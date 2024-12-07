Австрия выразила готовность стать площадкой для мирных переговоров по Украине
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена может организовать место для переговоров по вопросам Украины. Об этом написал он в X после встречи с Зеленским в Париже. Политик, кстати, подчеркнул, что в процессе обсуждения рассматривались «коллективные усилия для достижения всестороннего, справедливого и устойчивого мира».
«Будучи столицей нейтрального государства, Вена всегда готова стать площадкой для будущих мирных переговоров», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Зеленский прибыл в Париж вслед за Трампом. Лидер киевского правительства приехал на церемонию открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара, случившегося пять лет назад. В этом событии будут участвовать руководители около 40 стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон также обещал принять Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Елисейском дворце. К слову, их встреча продлилась всего 20 минут.
ТАСС/EPA/FILIP SINGER