Австрия выразила готовность стать площадкой для мирных переговоров по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена может организовать место для переговоров по вопросам Украины. Об этом написал он в X после встречи с Зеленским в Париже. Политик, кстати, подчеркнул, что в процессе обсуждения рассматривались «коллективные усилия для достижения всестороннего, справедливого и устойчивого мира».

«Будучи столицей нейтрального государства, Вена всегда готова стать площадкой для будущих мирных переговоров», — говорится в сообщении.