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8 января, 10:21

ВСУ атаковали Бердянский порт 

Балицкий: ВСУ пытались создать экокатастрофу, атаковав Бердянский порт 

Ракетной атаке ВСУ подвергся Бердянский порт, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, украинские формирования намеренно ударили по пустой ёмкости хранения нефтепродуктов.

«Противником совершена атака управляемой ракетой по порту Бердянска. Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилёта, погашены», — написал чиновник в телеграм-канале.

Балицкий охарактеризовал данную атаку, как бессмысленную и циничную. Он убеждён, что целью ВСУ было создание экологической катастрофы в Азовском море.

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Ранее в освобождённом Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы городского совета Василия Нечета. Его увезли в больницу на машине скорой помощи.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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