В освобождённом Бердянске подорвали автомобиль главы горсовета
В Бердянске взорван автомобиль председателя горсовета Василия Нечета
В освобождённом Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы городского совета Василия Нечета. Его увезли в больницу на машине скорой помощи. Об это заявил назначенный киевским режимом «и.о. начальника Бердянской ГВА» Николай Матвиенко.
Подорванный автомобиль Василия Нечета. Обложка © Telegram / Андрющенко Time
«Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует», — заявил Матвиенко.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
Ранее внедорожник взорвался в центре Донецка, два человека получили серьёзные ранения. Свидетели сразу бросились к пострадавшим и оказывали им первую помощь до приезда скорой. Правоохранители завели уголовное дело. Известно, что в авто находилась взрывчатка эквивалентная до 200 граммов тротила.
Telegram / Андрющенко Time