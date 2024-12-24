В освобождённом Бердянске подорвали автомобиль главы горсовета

В освобождённом Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы городского совета Василия Нечета. Его увезли в больницу на машине скорой помощи. Об это заявил назначенный киевским режимом «и.о. начальника Бердянской ГВА» Николай Матвиенко.

Подорванный автомобиль Василия Нечета. Обложка © Telegram / Андрющенко Time

«Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует», — заявил Матвиенко.