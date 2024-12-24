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24 декабря, 11:22

В освобождённом Бердянске подорвали автомобиль главы горсовета

В Бердянске взорван автомобиль председателя горсовета Василия Нечета

В освобождённом Бердянске Запорожской области подорвали автомобиль главы городского совета Василия Нечета. Его увезли в больницу на машине скорой помощи. Об это заявил назначенный киевским режимом «и.о. начальника Бердянской ГВА» Николай Матвиенко.

Подорванный автомобиль Василия Нечета. Обложка © Telegram / Андрющенко Time

Подорванный автомобиль Василия Нечета. Обложка © Telegram / Андрющенко Time

«Его повезли в больницу, однако информация о его состоянии пока отсутствует», — заявил Матвиенко.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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Ранее внедорожник взорвался в центре Донецка, два человека получили серьёзные ранения. Свидетели сразу бросились к пострадавшим и оказывали им первую помощь до приезда скорой. Правоохранители завели уголовное дело. Известно, что в авто находилась взрывчатка эквивалентная до 200 граммов тротила.

Обложка ©

Telegram / Андрющенко Time

Наталья Афонина
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