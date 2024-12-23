Имя погибшего генерала Кириллова будет увековечено в Костромской области

В Костромской области решается вопрос об увековечивании имени генерал-лейтенанта, уроженца региона Игоря Кириллова, погибшего в результате чудовищного теракта. В честь него могут назвать улицу или учебное заведение, заявил губернатор Сергей Ситников. Скоро будет создана рабочая группа, которая займётся этим вопрсом.