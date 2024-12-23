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Убийство генерала Кириллова
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Регион
23 декабря, 14:02

Имя погибшего генерала Кириллова будет увековечено в Костромской области

Губернатор Ситников: В Костромской области увековечат память о Кириллове

Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ

Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ

В Костромской области решается вопрос об увековечивании имени генерал-лейтенанта, уроженца региона Игоря Кириллова, погибшего в результате чудовищного теракта. В честь него могут назвать улицу или учебное заведение, заявил губернатор Сергей Ситников. Скоро будет создана рабочая группа, которая займётся этим вопрсом.

«Напомню, что в новейшей истории России Игорь Кириллов – единственный дважды Герой России. Поэтому впоследствии будет стоять задача проведения мемориальной кампании, установки бюста Героя», — отметил Ситников.

В течение месяца администрация города Костромы и областная Дума должны создать рабочую группу и подготовить решения для рассмотрения.

Напомним, что 17 декабря начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате теракта. Выжил только водитель генерала, находившийся в машине. Мощность взрывчатки, убившей Кириллова, составила около 1 кг тротила. Исполнителя теракта удалось поймать на следующий день после трагедии — им оказался гражданин Узбекистана, действовавший по заданию спецслужб Украины. По его словам, за убийство ему обещали 100 тысяч долларов и паспорт одной из стран ЕС.

Life.ru публикует видео церемонии прощания с генералом Кирилловым
Life.ru публикует видео церемонии прощания с генералом Кирилловым
Полина Никифорова
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