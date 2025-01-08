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Регион
8 января, 10:51

На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Воздушная тревога звучала на всей территории Украины в среду, 8 января. Об этом свидетельствуют данные карты оповещения украинского населения.

В настоящий момент сирены отключены в ряде регионов. В красной зоне осталась только Харьковская область.

Авиазавод, казармы, логово легиона: «Удары возмездия» сровняли с землёй военные объекты ВСУ
Авиазавод, казармы, логово легиона: «Удары возмездия» сровняли с землёй военные объекты ВСУ

Ранее российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складов вооружения, скопления техники формирований ВСУ и наёмников в 164 районах. Были задействованы группы оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил Российской Федерации.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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