На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу
Воздушная тревога звучала на всей территории Украины в среду, 8 января. Об этом свидетельствуют данные карты оповещения украинского населения.
В настоящий момент сирены отключены в ряде регионов. В красной зоне осталась только Харьковская область.
Ранее российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складов вооружения, скопления техники формирований ВСУ и наёмников в 164 районах. Были задействованы группы оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил Российской Федерации.
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