Путин обсудит с кабмином запуск новых национальных проектов

Тем временем избранный президент США Дональд Трамп допустил, что в течение шести месяцев после его официального вступления в должность могут состояться переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе выступления перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго Трамп заявил, что знает о готовности Путина к диалогу, но подчеркнул, что считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.