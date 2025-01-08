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8 января, 12:12

Путин обсудит с кабмином запуск новых национальных проектов

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин обсудит с кабмином запуск новых национальных проектов. По информации Кремля, совещание запланировано на 9 января.

«Основная тема обсуждения – запуск новых национальных проектов. С докладом выступит заместитель председателя правительства Александр Новак», — рассказали в Кремле.

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Тем временем избранный президент США Дональд Трамп допустил, что в течение шести месяцев после его официального вступления в должность могут состояться переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе выступления перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго Трамп заявил, что знает о готовности Путина к диалогу, но подчеркнул, что считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.

Оксана Попова
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