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8 января, 12:27

В Нижнем Новгороде задерживают вылет нескольких рейсов

В аэропорту Нижнего Новгорода массово задерживают авиарейсы. Об этом сообщает телеграм-канал NI Mash.

Сообщается, что некоторые люди ожидают свои вылеты уже восемь часов. Самолёт в Самару переносили несколько раз, пассажирам предоставили горячее питание, но не объяснили, почему ждут. На звонок Ni Mash в авиакомпании сказали, что борт был неисправен и сейчас ему готовят замену. На онлайн-табло почти всё рейсы ожидаются с опозданием: в Шарм-эль-Шейх на 3,5 часа, в Питер — на час.

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Утром 8 января в аэропортах Саратова, Казани, Ульяновска и Нижнекамска вводились временные ограничения на полёты самолётов. Известно, что ограничения были сняты в 5:30, 7:00 и в 8:00 по московскому времени соответственно.

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Shutterstock / FOTODOM / GARIS201

Николай Рюмин
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