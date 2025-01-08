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Регион
8 января, 12:33

Премьера Украины Шмыгаля вызвали в Раду из-за закона о демобилизации

Председатель украинского кабинета министров Денис Шмыгаль. Обложка © Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Председатель украинского кабинета министров Денис Шмыгаль. Обложка © Telegram / Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль вызван в Верховную Раду из-за закона о демобилизации, который должен был инициировать кабмин. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за вызов Шмыгаля проголосовали 158 депутатов.

Жители украинских Сум вышли на митинг с требованием демобилизации родных
Жители украинских Сум вышли на митинг с требованием демобилизации родных

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, а закон "О воинской обязанности и военной службе" не устанавливает срок службы для мобилизованных. С 2023 года родственники военнослужащих требуют демобилизации тех, кто был призван в начале конфликта. Власти готовят закон о новых правилах мобилизации, обещая четкие сроки службы и возможность демобилизации, но эти положения не вошли в итоговый текст. В июле спикер Руслан Стефанчук заявил, что принятие закона о демобилизации нецелесообразно.

Оксана Попова
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