Исинбаева прилетела в Россию из Испании для прощания со своим «вторым отцом»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прилетела в Россию из Испании, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим тренером Евгением Трофимовым, которого называла «вторым отцом». В последний путь прославленного специалиста проводили в среду, 8 января, на Дмитровском кладбище Волгограда.

Портал v1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что первой в зал прощания вошла супруга тренера Тамара Фёдоровна. Чуть позже к траурной церемонии присоединилась и его знаменитая воспитанница. Исинбаева подошла к гробу и возложила цветы.