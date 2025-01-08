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Регион
8 января, 13:22
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Исинбаева прилетела в Россию из Испании для прощания со своим «вторым отцом»

Исинбаева посетила церемонию прощания с тренером Трофимовым в Волгограде

Елена Исинбаева. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Елена Исинбаева. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прилетела в Россию из Испании, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим тренером Евгением Трофимовым, которого называла «вторым отцом». В последний путь прославленного специалиста проводили в среду, 8 января, на Дмитровском кладбище Волгограда.

Портал v1.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что первой в зал прощания вошла супруга тренера Тамара Фёдоровна. Чуть позже к траурной церемонии присоединилась и его знаменитая воспитанница. Исинбаева подошла к гробу и возложила цветы.

Исинбаева почтила память Евгения Трофимова, сделавшего её легендой спорта
Исинбаева почтила память Евгения Трофимова, сделавшего её легендой спорта

Напомним, заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Евгения Трофимова не стало 3 января. Он скончался на 81-м году жизни. Специалист запомнился успешной спортивной карьерой и успел воспитать большое количество победителей и призёров международных и всероссийских соревнований.

Борис Эльфанд
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