Европарламент может принять новую резолюцию против Грузии, в которой откровенно призовёт страну к войне с Россией. Об этом заявила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Политсила отметила, что в прошлом году и ранее ЕП уже принял пять резолюций по Грузии, требуя санкций против Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды и санкций против России. В связи с этой тенденцией, новая резолюция, по мнению партии, вероятно, также потребует начала войны с Россией.

Ранее Life.ru писал, что Запад хочет сделать из Грузии «‎второй фронт» против России. По словам депутата Госдумы Амира Хамитова, подобный трюк уже был предпринят у Запада на Украине, которая существует теперь только благодаря деньгам союзников.