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8 января, 13:41

Европарламент может потребовать от Грузии начала войны с Россией

«Грузинская мечта»: Европарламент может потребовать начать войну с Россией

Европарламент может принять новую резолюцию против Грузии, в которой откровенно призовёт страну к войне с Россией. Об этом заявила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Политсила отметила, что в прошлом году и ранее ЕП уже принял пять резолюций по Грузии, требуя санкций против Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды и санкций против России. В связи с этой тенденцией, новая резолюция, по мнению партии, вероятно, также потребует начала войны с Россией.

Премьер Грузии Кобахидзе сообщил о желании урегулировать конфликт с Россией
Премьер Грузии Кобахидзе сообщил о желании урегулировать конфликт с Россией

Ранее Life.ru писал, что Запад хочет сделать из Грузии «‎второй фронт» против России. По словам депутата Госдумы Амира Хамитова, подобный трюк уже был предпринят у Запада на Украине, которая существует теперь только благодаря деньгам союзников.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Оксана Попова
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