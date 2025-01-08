Граждане России смогут расплачиваться картами «Мир» в Иране

Граждане России до 30 июня 2025 года получат возможность оплачивать покупки картой с платёжной системой «Мир» в Иране. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление посла исламской республики в Москве Казема Джалали.

«Согласно графику, ко второму этапу [интеграции национальных платежных систем], на котором граждане России смогут совершать покупки с помощью своих банковских карт в Иране, мы перейдём в первой половине 2025 года», — указал посол.

Джалали дополнил, что во второй половине этого года ожидается запуск финального третьего этапа интеграции, позволяющий гражданам Ирана совершать платёжные операции в России с помощью своих карт. По его словам, нынешний год позволит решить проблемы финансового и валютного характера в отношениях двух государств. Посол отметил, что переговоры между центральными банками РФ и Ирана проходят успешно.