Граждане России смогут расплачиваться картами «Мир» в Иране
Граждане России до 30 июня 2025 года получат возможность оплачивать покупки картой с платёжной системой «Мир» в Иране. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление посла исламской республики в Москве Казема Джалали.
«Согласно графику, ко второму этапу [интеграции национальных платежных систем], на котором граждане России смогут совершать покупки с помощью своих банковских карт в Иране, мы перейдём в первой половине 2025 года», — указал посол.
Джалали дополнил, что во второй половине этого года ожидается запуск финального третьего этапа интеграции, позволяющий гражданам Ирана совершать платёжные операции в России с помощью своих карт. По его словам, нынешний год позволит решить проблемы финансового и валютного характера в отношениях двух государств. Посол отметил, что переговоры между центральными банками РФ и Ирана проходят успешно.
Напомним, что в ноябре 2024 года ЦБ России и Ирана завершили первый этап интеграции платёжных систем. С того момента иранцы могут обналичивать средства со своих карт в рублях через банкоматы на территории РФ.
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