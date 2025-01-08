Французы сдались: Русские тусовщики станцевали под «Матушку» в Куршевеле
Русские тусовщики станцевали под «Матушку» в Куршевеле
Русские тусовщики станцевали под популярный хит «Матушка-земля» в Куршевеле. Видео публикует SHOT.
Русские тусовщики станцевали под «Матушку» в Куршевеле. Видео © Telegram / SHOT
«Французы нам всё-таки сдались», — указано в видео.
Тем временем пьяный рэпер Моргенштерн* упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле. По словам туристов, рэпер был в хламину. Не устоял Морген* на песне Кадиллак.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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