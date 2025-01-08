Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 января, 17:01

Французы сдались: Русские тусовщики станцевали под «Матушку» в Куршевеле

Русские тусовщики станцевали под «Матушку» в Куршевеле

Русские тусовщики станцевали под популярный хит «Матушка-земля» в Куршевеле. Видео публикует SHOT.

Русские тусовщики станцевали под «Матушку» в Куршевеле. Видео © Telegram / SHOT

«Французы нам всё-таки сдались», — указано в видео.

«Матушка-Земля»: Во Франции завирусилось видео с сейвами вратаря Рульи под русский хит
«Матушка-Земля»: Во Франции завирусилось видео с сейвами вратаря Рульи под русский хит

Тем временем пьяный рэпер Моргенштерн* упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле. По словам туристов, рэпер был в хламину. Не устоял Морген* на песне Кадиллак.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar