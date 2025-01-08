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8 января, 17:43

Отказавшийся выполнять приказ командир батальона ВСУ выиграл дело в суде

Командир механизированного батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ), который вопреки приказам командования не стал занимать назначенные позиции, выиграл процесс в украинском суде. Об этом докладывает «Судебно-юридическая газета».

Известно, что майор Константин К. не признал вину и заявил, что не имел возможности выполнить приказ по причине недостаточного числа людей и других проблем. Он добавил, что в декабре 2024 года в его подчинении было 314 военнослужащих из 758, то есть 41% от должного количества. 33 бойца из этих 314 даже не прошли базовую общевойсковую подготовку, 38 нуждались в медпомощи, а некоторые бойцы просто отказались выполнять приказ.

Помимо этого, батальон, по словам майора, не прошел этап слаживания, а на тренировку солдат у него было всего четыре дня. Личный состав был в моральном упадке на фоне высоких потерь. Подсудимый говорил об этом руководству, но ответа не было. Суд закрыл дело.

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Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Николай Рюмин
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