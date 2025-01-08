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Регион
8 января, 17:51

В ХМАО 15-летняя девочка покончила с собой

В Сургуте силовики расследуют гибель 15-летней девочки. По предварительным данным, она покончила с собой. Детали истории сообщает Ura.ru.

Следствие считает, что девочка могла совершить самоубийство. В связи с этим начато уголовное дело. В настоящее время проверяются различные версии случившегося, но комментариев от Следственного комитета получить не удалось.

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Семимесячная девочка умерла от ОРВИ после выписки из больницы в Петербурге

Ранее режиссёр Джефф Баэна, супруг актрисы Обри Плазы, известной по сериалу «Белый лотос», трагически ушёл из жизни в возрасте 47 лет. Согласно предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stokkete

Оксана Попова
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