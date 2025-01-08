В ХМАО 15-летняя девочка покончила с собой
В Сургуте силовики расследуют гибель 15-летней девочки. По предварительным данным, она покончила с собой. Детали истории сообщает Ura.ru.
Следствие считает, что девочка могла совершить самоубийство. В связи с этим начато уголовное дело. В настоящее время проверяются различные версии случившегося, но комментариев от Следственного комитета получить не удалось.
Ранее режиссёр Джефф Баэна, супруг актрисы Обри Плазы, известной по сериалу «Белый лотос», трагически ушёл из жизни в возрасте 47 лет. Согласно предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.
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