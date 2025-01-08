В ХМАО 15-летняя девочка покончила с собой

В Сургуте силовики расследуют гибель 15-летней девочки. По предварительным данным, она покончила с собой. Детали истории сообщает Ura.ru.

Следствие считает, что девочка могла совершить самоубийство. В связи с этим начато уголовное дело. В настоящее время проверяются различные версии случившегося, но комментариев от Следственного комитета получить не удалось.