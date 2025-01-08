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Регион
8 января, 20:33

В Кабардино-Балкарии автокран рухнул в 50-метровое ущелье, водитель погиб

Грузоподъёмный автокран упал в 50-метровое ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Выжить водителю спецтехники не удалось. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Инцидент произошёл на 42-м километре федеральной трассы Урвань – Уштулу неподалеку от посёлка Бабугент. Как сообщили в ведомстве, кран марки Sany съехал с дороги и рухнул в обрыв. В результате аварии 37-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

«В настоящее время проводятся работы по деблокировке и эвакуации тела», — сообщили в министерстве.

Для эвакуации задействованы спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС и Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы. Также работает следственно-оперативная группа отдела МВД по Черекскому району.

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Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Пермском крае

А под Ижевском ранее произошла встречная авария с участием легковушки и грузовика. Столкновение транспортных средств привело к гибели двух человек. Обстоятельства трагедии выясняются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / bogubogu

Тимур Хингеев
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