В Кабардино-Балкарии автокран рухнул в 50-метровое ущелье, водитель погиб

Грузоподъёмный автокран упал в 50-метровое ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Выжить водителю спецтехники не удалось. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Инцидент произошёл на 42-м километре федеральной трассы Урвань – Уштулу неподалеку от посёлка Бабугент. Как сообщили в ведомстве, кран марки Sany съехал с дороги и рухнул в обрыв. В результате аварии 37-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

«В настоящее время проводятся работы по деблокировке и эвакуации тела», — сообщили в министерстве.

Для эвакуации задействованы спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС и Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы. Также работает следственно-оперативная группа отдела МВД по Черекскому району.