Вооружённые люди совершили нападение на президентский дворец в Чаде, есть жертвы

В столице Чада неизвестные вооружённые люди атаковали президентский дворец. Об этом сообщает AFP со ссылкой на национальные службы безопасности. По имеющимся данным, стрельба началась в 20:45 по местному времени (22:45 мск). В ответ военные начали контртеррористическую операцию с применением техники.

Телеканал Al Arabiya уточнил, что за нападением в Нджамене стоят боевики группировки «Боко Харам». По информации источника, в результате атаки есть жертвы и пострадавшие. В момент инцидента президент Чада находился внутри дворца, сообщают источники.

«Ничего серьёзного, нет причин для паники, ситуация под контролем», — написал в соцсетях министр инфраструктуры, преодоления изоляции и дорожной сети страны Азиз Махамат Салех.

Указанные события разворачиваются на фоне постепенного вывода французского военного контингента из Чада. Напряжение усилилось после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, который выразил недовольство тем, что африканские лидеры якобы «забыли поблагодарить» Париж за помощь в борьбе с терроризмом, оказанную ещё в 2013 году. МИД Чада же обвинил политика в пренебрежительном отношении к континенту и его жителям.