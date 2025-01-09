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Регион
8 января, 22:35

Два балкона многоэтажного дома обрушились в Пензе

Обрушенные балконы. Обложка © Администрация города Пензы

Обрушенные балконы. Обложка © Администрация города Пензы

В Пензе произошло частичное обрушение двух балконов многоквартирного дома. Инцидент случился вечером 8 января на проспекте Строителей. Прокуратура региона уже приступила к проверке исполнения жилищного законодательства.

Представители местной администрации уточнили, что обрушению подверглись эвакуационные балконы на четвёртом и пятом этажах. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В целях безопасности вблизи здания установлено ограждение, а эвакуационные выходы закрыты для предотвращения возможных последствий. Мэрия также организует обследование технического состояния дома, чтобы определить, возможна ли его эксплуатация в дальнейшем.

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Кировом
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Кировом

Схожий инцидент произошёл несколькими месяцами ранее в Ленинградской области. Там балкон панельного дома рухнул под весом 74-летней пенсионерки. К счастью, женщина выжила.

Тимур Хингеев
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