Два балкона многоэтажного дома обрушились в Пензе

В Пензе произошло частичное обрушение двух балконов многоквартирного дома. Инцидент случился вечером 8 января на проспекте Строителей. Прокуратура региона уже приступила к проверке исполнения жилищного законодательства.

Представители местной администрации уточнили, что обрушению подверглись эвакуационные балконы на четвёртом и пятом этажах. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В целях безопасности вблизи здания установлено ограждение, а эвакуационные выходы закрыты для предотвращения возможных последствий. Мэрия также организует обследование технического состояния дома, чтобы определить, возможна ли его эксплуатация в дальнейшем.