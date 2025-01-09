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Регион
9 января, 04:00

Сельский вайб в топе: Life.ru выяснил причину популярности деревенских ретритов в России

Депутат Иванов: Тренд на деревенские ретриты в России бустит внутренний туризм

Отдых в деревне. Обложка © Freepik

Отдых в деревне. Обложка © Freepik

Российские бизнесмены и блогеры создали новый тренд — «деревенский ретрит». Этот формат отдыха привлекает тех, кто хочет погрузиться в «сельский вайб», вернуться к корням, научиться работать руками и вести хозяйство. Необычное развлечение не только способно отвлечь от городской суеты, но и даёт почувствовать единение с природой и историей считает председатель Общероссийской общественной организации «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. В беседе с Life.ru он отметил, что в эпоху цифровых технологий важно сохранять связь с землёй, которая веками кормила наших предков.

Ретриты в деревне предоставляют уникальную возможность научиться навыкам, которые могут оказаться полезными в жизни: от работы на огороде до основ животноводства и переработки продукции. Хозяева таких ретритов зачастую проводят мастер-классы по приготовлению домашних блюд из местных продуктов, что дополнительно привлекает ценителей аутентичной кухни

Михаил Иванов

Председатель Общероссийской общественной организации «Россия Православная», депутат Брянской областной думы

Ретриты в деревне предоставляют уникальную возможность научиться навыкам, которые могут оказаться полезными в жизни: от работы на огороде до основ животноводства и переработки продукции. Хозяева таких ретритов зачастую проводят мастер-классы по приготовлению домашних блюд из местных продуктов, что дополнительно привлекает ценителей аутентичной кухни
Ретриты в деревне предоставляют уникальную возможность научиться навыкам, которые могут оказаться полезными в жизни: от работы на огороде до основ животноводства и переработки продукции. Хозяева таких ретритов зачастую проводят мастер-классы по приготовлению домашних блюд из местных продуктов, что дополнительно привлекает ценителей аутентичной кухни

По словам собеседника издания, вдобавок новый тренд даёт буст внутреннему туризму, поддерживает малые сельские сообщества и помогает сохранять местные традиции. Иванов подчеркнул, что многие участники деревенских ретритов начинают ценить труд сельских жителей и даже задумываются о переезде в деревню. Всё это способствует развитию социальной динамики в регионах и укреплению культурного наследия русской деревни.

«Безусловно, это правильный курс на сохранение традиционных ценностей, и региональным властям следует поддержать бизнесменов и блогеров, которые вместо Бали выбирают русскую деревню», — подытожил Иванов.

Тест: Только те, кто вырос в деревне, смогут отгадать эти фильмы СССР по кадру с актрисой
Тест: Только те, кто вырос в деревне, смогут отгадать эти фильмы СССР по кадру с актрисой

Ранее Life.ru рассказывал о другом новом тренде — солёных огурцах с блёстками. Мода на сияющие огурчики пришла из соцсетей. Первыми красить соленья съедобными блёстками начали американцы. Глиттер насыпается в банку и мешается, чтобы окрасился каждый огурец.

Ольга Годуненко
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