Российские бизнесмены и блогеры создали новый тренд — «деревенский ретрит». Этот формат отдыха привлекает тех, кто хочет погрузиться в «сельский вайб», вернуться к корням, научиться работать руками и вести хозяйство. Необычное развлечение не только способно отвлечь от городской суеты, но и даёт почувствовать единение с природой и историей считает председатель Общероссийской общественной организации «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. В беседе с Life.ru он отметил, что в эпоху цифровых технологий важно сохранять связь с землёй, которая веками кормила наших предков.

Ретриты в деревне предоставляют уникальную возможность научиться навыкам, которые могут оказаться полезными в жизни: от работы на огороде до основ животноводства и переработки продукции. Хозяева таких ретритов зачастую проводят мастер-классы по приготовлению домашних блюд из местных продуктов, что дополнительно привлекает ценителей аутентичной кухни Михаил Иванов Председатель Общероссийской общественной организации «Россия Православная», депутат Брянской областной думы

По словам собеседника издания, вдобавок новый тренд даёт буст внутреннему туризму, поддерживает малые сельские сообщества и помогает сохранять местные традиции. Иванов подчеркнул, что многие участники деревенских ретритов начинают ценить труд сельских жителей и даже задумываются о переезде в деревню. Всё это способствует развитию социальной динамики в регионах и укреплению культурного наследия русской деревни.

«Безусловно, это правильный курс на сохранение традиционных ценностей, и региональным властям следует поддержать бизнесменов и блогеров, которые вместо Бали выбирают русскую деревню», — подытожил Иванов.