Макрон обсудил с Блинкеном поддержку Украины и урегулирование в Газе

Глава Госдепа США Энтони Блинкен и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в Париже, чтобы обсудить ключевые вопросы международной политики, в том числе ситуацию на Украине, в Сирии и секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Часть диалога Блинкен и Макрон посвятили теме дальнейшей помощи киевскому режиму. Политики выразили обеспокоенность в связи с растущей поддержкой российской оборонки со стороны Китая. Что касается Ближнего Востока, то союзники акцентировали внимание на необходимости реализации инклюзивного переходного процесса в САР. Любые изменения должны учитывать интересы сирийского народа, сошлись во мнении они.

В стороне не осталась и ситуация в Газе. Президент Франции и госсекретарь США обсудили перспективы заключения соглашения о прекращении огня, которое включало бы немедленное освобождение всех заложников.