AFP: Атака на резиденцию президента Чада унесла жизни 19 человек

В результате нападения на резиденцию президента Чада в Нджамене погибли 19 человек. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на правительство страны, большинство жертв — это участники атаки на дворец.

«Стрельба у резиденции президента Чада забрала 19 жизней, среди погибших 18 человек нападавших», — говорится в публикации.

В Генштабе ВС Чада заявили, что причин для беспокойства в настоящий момент нет, «ситуация находится полностью под контролем, попытка дестабилизации обстановки пресечена».