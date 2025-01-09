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9 января, 04:57

Депутат Бундестага Ротфус: Диверсия на «СП» уже обошлась ЕС в миллиарды евро

Бурлящий газ над местом подрыва СП. Обложка © Forsvarskommandoen / Rune Dyrholm

Бурлящий газ над местом подрыва СП. Обложка © Forsvarskommandoen / Rune Dyrholm

Теракт на «Северных потоках» уже обошёлся Европейскому союзу в миллиарды евро. Наибольший ущерб в результате диверсии понесли промышленные производства в странах блока и частные потребители. Такую оценку последствиям событий 2022 года дал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус.

«Совокупный ущерб, нанесённый подрывом трёх ниток газопроводов и неиспользованием единственной неповреждённой трубы, за что несёт ответственность федеральное правительство, уже исчисляется миллиардами евро в двузначных цифрах», — отметил парламентарий в интервью газете «Известия».

Ротфус добавил, что АдГ не прекратит поиски истинных виновников диверсии. Однако сейчас глобалистские силы в Германии и ЕС пытаются скрыть заказчиков и исполнителей теракта. Пока правящие политико-медийные картели не утратят влияние, «никакие судебные приставы не пойдут по следу», подытожил депутат.

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Европа не понесла бы колоссальные экономические убытки на фоне украинского конфликта, если бы прислушалась к пророческому предупреждению Владимира Путина. По словам главы Республики Сербской Милорада Додика, президент России ещё в 2007 году советовал Западу учитывать интересы Москвы и отказаться от курса на конфронтацию.

Тимур Хингеев
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