Теракт на «Северных потоках» уже обошёлся Европейскому союзу в миллиарды евро. Наибольший ущерб в результате диверсии понесли промышленные производства в странах блока и частные потребители. Такую оценку последствиям событий 2022 года дал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус.

«Совокупный ущерб, нанесённый подрывом трёх ниток газопроводов и неиспользованием единственной неповреждённой трубы, за что несёт ответственность федеральное правительство, уже исчисляется миллиардами евро в двузначных цифрах», — отметил парламентарий в интервью газете «Известия».

Ротфус добавил, что АдГ не прекратит поиски истинных виновников диверсии. Однако сейчас глобалистские силы в Германии и ЕС пытаются скрыть заказчиков и исполнителей теракта. Пока правящие политико-медийные картели не утратят влияние, «никакие судебные приставы не пойдут по следу», подытожил депутат.