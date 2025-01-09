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Регион
9 января, 04:10
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Игроки хоккейного матча «Вашингтон» — «Ванкувер» начали встречу с массовой драки

Хоккеисты «Вашингтона» и «Ванкувера» устроили массовую драку. Обложка © Х / Washington Capitals

Хоккеисты «Вашингтона» и «Ванкувера» устроили массовую драку. Обложка © Х / Washington Capitals

В матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» произошла массовая потасовка. Спортсмены решили в прямом смысле помериться силами уже на пятой минуте встречи.

Всё началось со стычки между форвардом «кэпсов» Пьером-Люком Дюбуа и нападающим «наксов» Кифером Шервудом, который заступился за партнёра после подножки от Дюбуа. Вскоре к ним присоединился Том Уилсон («Вашингтон»), начавший драку с Джей Ти Миллером («Ванкувер»). Попытки разнять игроков привели к тому, что хоккеисты обеих команд также ввязались в потасовку.

Матч, прошедший на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», завершился со счётом 2:1 в пользу американской команды. Российский нападающий Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями во встрече.

Овечкин поднялся на 12-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Рэя Бурка
Овечкин поднялся на 12-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Рэя Бурка

А в декабре прошлого года российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков подрался с Хэйтоном из «Юты». Потасовка с участием хоккеистов произошла в конце третьего периода, когда матч подходил к завершению.

Артём Гапоненко
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