Игроки хоккейного матча «Вашингтон» — «Ванкувер» начали встречу с массовой драки

В матче регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс» произошла массовая потасовка. Спортсмены решили в прямом смысле помериться силами уже на пятой минуте встречи.

Всё началось со стычки между форвардом «кэпсов» Пьером-Люком Дюбуа и нападающим «наксов» Кифером Шервудом, который заступился за партнёра после подножки от Дюбуа. Вскоре к ним присоединился Том Уилсон («Вашингтон»), начавший драку с Джей Ти Миллером («Ванкувер»). Попытки разнять игроков привели к тому, что хоккеисты обеих команд также ввязались в потасовку.

Матч, прошедший на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», завершился со счётом 2:1 в пользу американской команды. Российский нападающий Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями во встрече.