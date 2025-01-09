WSJ узнала о причине ярости Си Цзиньпина

Слова экономиста Гао Шаньвэня о состоянии китайской экономики разозлили председателя КНР Си Цзиньпина. Он уже поручил привлечь эксперта к ответственности за высказывания о завышении показателей по экономическому росту страны, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы не знаем точных показателей реального роста экономики Китая. По моим предположениям, в последние 2-3 года реальный (рост ВВП. — Прим. Life.ru) в среднем составлял около 2%, хотя официальные показатели близки к 5%», — поделился Гао Шаньвэн во время форума в Вашингтоне.

Ещё больше председателя КНР разозлили сомнения Гао в возможности руководства страны предпринять шаги, необходимые для стимулирования экономического роста.