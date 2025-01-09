«Мотособака» убила шестиклассницу-угонщицу на глазах у её сестры и подружки под Архангельском

В Архангельской области шестиклассница погибла в результате катания на угнанном мотобуксировщике. По информации SHOT, трагедия случилась в ночь на Рождество в деревне Кушкушара.

13-летняя девочка, пока её родители не видели, забрала мотобуксировщик MotoDog из семейного гаража. Она посадила на транспорт подружку и младшую сестру — ученицу третьего класса и отправилась кататься.

Однако по пути девочки съехали в кювет и транспортное средство застряло. Не заглушив двигатель, они попытались самостоятельно вернуть мотобуксировщик на дорогу. В результате он наехал на инициаторшу поездки и девочка скончалась от полученных травм на месте.

Погибшая воспитывалась в благополучной семье, родители судимы не были. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, что может повлечь за собой наказание до двух лет лишения свободы.

«При попытке вытащить транспортное средство из снега девочка попала под ходовую часть «мотособаки» и получила травмы несовместимые с жизнью. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства происшествия, в том числе причины нахождения детей без сопровождения взрослых лиц, дана оценка исполнению законодательства о благоустройстве территорий сельских поселений, защите прав детей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних», – информирует региональная прокуратура.