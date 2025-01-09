Госдума защитит детей от опасных видеоигр

В январе Госдума России планирует принять решение о защите несовершеннолетних от деструктивного контента, включая видеоигры. Об этом рассказал председатель органа законодательной власти Вячеслав Володин в ответ на жалобы подписчиков.

«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей. В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента. Поддерживаете?» — написал он, обращаясь к читателям.