Российский ефрейтор в одиночку спас 20 истекающих кровью солдат из-под шквального огня ВСУ
Минобороны: Российский ефрейтор Аверин спас в бою 20 сослуживцев, рискуя жизнью
Во время попытки ВСУ контратаковать позиции российских штурмовиков гвардии ефрейтор Владимир Аверин спас 20 раненых солдат из-под огня ВСУ, рискуя жизнью. О герое рассказали в Минобороны РФ.
«Владимир, рискуя собственной жизнью... оказал неотложную медицинскую помощь 20 раненым российским военнослужащим, после чего эвакуировал их из-под шквального огня в безопасное место», — поделились в ведомстве подвигом героя.
После боя ефрейтор в одиночку погрузил раненых в машину и отвёз в полевой медицинский госпиталь.
А ранее в Сети появилось видео рукопашной схватки российского бойца с ВСУшником. В последние минуты жизни украинский солдат вступил в бой с военным ВС РФ и проиграл, успев назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире. Андрей Григорьев был ранен, но выжил. Спас его нож, который был изготовлен в его родных краях. После схватки на военнослужащего ВС РФ вышли ещё шесть противников, двоих из них ему удалось ликвидировать.
VK / Минобороны РФ