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9 января, 06:53

Названа дата начала судебного процесса над 8 обвиняемыми в теракте на Крымском мосту

Суд в Ростове 21 января начнёт рассматривать дело о теракте на Крымском мосту

Вид на Крымский мост с горы Митридат. Фото © Сергей Мальгавко/ТАСС

Вид на Крымский мост с горы Митридат. Фото © Сергей Мальгавко/ТАСС

Южный окружной военный суд 21 января начнёт рассмотрение по существу уголовного дела против восьми человек, обвиняемых в связи с терактом на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщил представитель суда нашим коллегам из ТАСС.

«Заседание запланировано на 10:00 мск 21 января», — отметил источник агентства.

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Теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года, он был осуществлён с помощью грузовика, начинённого взрывчаткой. Взрывом было обрушено около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Погибли 5 человек. Движение по мосту было полностью остановлено, что стало первым таким случаем со дня его запуска. Власти России обвинили украинские спецслужбы в организации теракта, что стало причиной очередного обострения напряжённости между двумя странами.

Марина Фещенко
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