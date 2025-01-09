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9 января, 07:38

Женщина нашла машину с телом пропавшего на Рождество мужа в пруду в Ленобласти

Место гибели водителя «фольксвагена» в пруду в Ленобласти. Фото © Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Место гибели водителя «фольксвагена» в пруду в Ленобласти. Фото © Аварийно-спасательная служба Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области женщина потеряла своего мужа, который должен был вернуться домой ещё в Рождество вечером. Утром 8 января она обнаружила его машину в пруду и вызвала полицию.

Место гибели водителя «фольксвагена» в пруду в Ленобласти. Фото © Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Место гибели водителя «фольксвагена» в пруду в Ленобласти. Фото © Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Последний раз мужчина вышел на связь с супругой 7 января, он сказал, что уже выехал домой. По словам женщины, муж был в состоянии алкогольного опьянения после посиделок с друзьями. После звонка супруг пропал, дозвониться до него было невозможно. Пара проживала в коттеджном посёлке «Острова». Утром 8 января женщина узнала машину супруга, которая утонула в пруду.

Прибывшие спасатели достали автомобиль, мужчина был уже мёртв, сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти. По предварительной информации, он не справился с управлением, находясь в нетрезвом виде, что привело к смертельному съезду с дороги. Окончательную причину гибели установит экспертиза.

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Ранее сообщалось, что 7 января произошла страшная авария с участием легковушки и грузовика. Машины столкнулись на втором километре автодороги М7 «Волга» под Ижевском. ДТП привело к гибели двух человек.

Татьяна Миссуми
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