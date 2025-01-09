Житель Петербурга объелся мухоморов и угодил в больницу

Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с острым отравлением психотропными веществами. Есть вероятность, что 33-летний мужчина объелся мухоморов.

«Он госпитализирован в токсикологию в состоянии средней тяжести», – рассказал РЕН ТВ источник в правоохранительных органах.

Где именно в зимний сезон мужчина нашёл мухоморы — неизвестно. Сейчас житель Северной столицы продолжает находиться под наблюдением врачей.