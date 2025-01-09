Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 09:18

Житель Петербурга объелся мухоморов и угодил в больницу

Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с острым отравлением психотропными веществами. Есть вероятность, что 33-летний мужчина объелся мухоморов.

«Он госпитализирован в токсикологию в состоянии средней тяжести»,рассказал РЕН ТВ источник в правоохранительных органах.

Где именно в зимний сезон мужчина нашёл мухоморы — неизвестно. Сейчас житель Северной столицы продолжает находиться под наблюдением врачей.

В Кабардино-Балкарии массово отравились участники детского творческого фестиваля
В Кабардино-Балкарии массово отравились участники детского творческого фестиваля

Подобная ситуация произошла в Петербурге в начале декабря. 31- летний мужчина тоже угодил в больницу из-за съеденных мухоморов. Врачи диагностировали у пациента острое отравление неизвестным веществом и поместили в отделение токсикологии. Как оказалось, тот самый любитель грибов — доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна Алексей Аранович. Зачем он попробовал опасные грибы — неизвестно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ivana Srbljanin

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar