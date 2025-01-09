Житель Петербурга объелся мухоморов и угодил в больницу
Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с острым отравлением психотропными веществами. Есть вероятность, что 33-летний мужчина объелся мухоморов.
«Он госпитализирован в токсикологию в состоянии средней тяжести», – рассказал РЕН ТВ источник в правоохранительных органах.
Где именно в зимний сезон мужчина нашёл мухоморы — неизвестно. Сейчас житель Северной столицы продолжает находиться под наблюдением врачей.
Подобная ситуация произошла в Петербурге в начале декабря. 31- летний мужчина тоже угодил в больницу из-за съеденных мухоморов. Врачи диагностировали у пациента острое отравление неизвестным веществом и поместили в отделение токсикологии. Как оказалось, тот самый любитель грибов — доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна Алексей Аранович. Зачем он попробовал опасные грибы — неизвестно.
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