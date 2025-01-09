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Регион
9 января, 09:49

ВС РФ с начала СВО уничтожили более 30 тысяч единиц автомобильной техники ВСУ

С начала специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили более 30 тысяч единиц автомобильной техники украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В сообщении также говорится, что всего с начала спецоперации были ликвидированы 652 самолёта, 283 вертолёта, 39 794 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 307 танков и других боевых бронированных машин, 1 507 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 20 352 орудия полевой артиллерии и миномёта.

Потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за 47,2 тысячи человек
Потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за 47,2 тысячи человек

Только в первую неделю 2025 года ВСУ понесли значительные потери, составившие почти 13 тысяч военнослужащих и множество единиц техники. По данным МО, с 1 по 7 января в зоне специальной военной операции противник лишился около 9,7 тысячи человек. Кроме того, примерно 2,9 тысячи украинских солдат погибли в столкновениях на территории Курской области.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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