ВС РФ с начала СВО уничтожили более 30 тысяч единиц автомобильной техники ВСУ

С начала специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили более 30 тысяч единиц автомобильной техники украинской стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В сообщении также говорится, что всего с начала спецоперации были ликвидированы 652 самолёта, 283 вертолёта, 39 794 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 307 танков и других боевых бронированных машин, 1 507 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 20 352 орудия полевой артиллерии и миномёта.