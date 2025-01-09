В ВС объяснили, почему водителям нельзя пить алкоголь после ДТП

Водитель, который попал в дорожно-транспортное происшествие, не может позволить себе употребление алкогольных напитков, даже если является единственным участником инцидента и владелец поврежденного автомобиля не имеет к нему никаких требований. Об этом говорится в постановлении Верховного суда России.

Тому пример прецедент, случившийся в Карелии в марте 2023 года: местного жителя Руслана Иванова признали виновным в рамках части 3 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен». Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

Подсудимый ехал на автомобиле своей знакомой, потерял управление и съехал в кювет. Машина перевернулась и получила существенный ущерб. Водитель вызвал инспектора и, чтобы скоротать ожидание, принял на грудь. Именно из-за этого суд принял решение о штрафе и лишении прав.

Иванов посчитал решение несправедливым и обжаловал его. Он настаивал на том, что в аварии пострадал только автомобиль под его управлением, а его владелица не имеет претензий к виновнику происшествия. Убедить такими аргументами служителей Фемиды не удалось.

«Постановление мирового судьи судебного участка №1 Сегежского района Республики Карелия <...>, решение судьи Сегежского городского суда Республики Карелия <...> и постановление судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции <...>, вынесенные в отношении Иванова Руслана Игоревича по делу об административном правонарушении, <...> оставить без изменения, жалобу Иванова Р. И. — без удовлетворения», — цитирует постановление Верховного суда РАПСИ.