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Регион
9 января, 10:18

Пропавшую в Стамбуле россиянку нашли спустя 10 дней. Она ничего не помнит

Российскую туристку нашли спустя 10 дней после того, как она пропала в Стамбуле

Пропавшую в Стамбуле российскую туристку нашли спустя 10 дней поисков. Как пишет SHOT, Лаура Писаренко не помнит, что с ней происходило с 30 декабря (именно в этот день она перестала выходить на связь).

Пропавшая в Стамбуле россиянка. Фото © SHOT

Пропавшая в Стамбуле россиянка. Фото © SHOT

23-летняя девушка цела, но находится в плохом состоянии. Ранее она уже жаловалась на провалы в памяти.

Напомним, 23-летняя Лаура Писаренко прилетела в Турцию из Нальчика. Россиянка не выходила на связь с 30 декабря, в этот день она отмечала день рождения.

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Telegram / SHOT

Александра Вишнякова
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