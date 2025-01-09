Пропавшую в Стамбуле россиянку нашли спустя 10 дней. Она ничего не помнит
Российскую туристку нашли спустя 10 дней после того, как она пропала в Стамбуле
Пропавшую в Стамбуле российскую туристку нашли спустя 10 дней поисков. Как пишет SHOT, Лаура Писаренко не помнит, что с ней происходило с 30 декабря (именно в этот день она перестала выходить на связь).
Пропавшая в Стамбуле россиянка. Фото © SHOT
23-летняя девушка цела, но находится в плохом состоянии. Ранее она уже жаловалась на провалы в памяти.
Напомним, 23-летняя Лаура Писаренко прилетела в Турцию из Нальчика. Россиянка не выходила на связь с 30 декабря, в этот день она отмечала день рождения.
Обложка ©
Telegram / SHOT