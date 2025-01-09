Карма настигла наглую автоледи на «Лексусе», которая не пропускала скорую в Москве

Сотрудники полиции разыскали владелицу Lexus, которая не уступала дорогу карете скорой помощи в Москве. На женщину оформили 15 административных протоколов, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве привлечена к административной ответственности женщина-водитель транспортного средства, которая не предоставила преимущество в движении автомобилю скорой помощи», — сказано в публикации.

На 45-летнюю москвичку составили протоколы об административном правонарушении в рамках части второй статьи 12.17 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении». Кроме того, в её отношении завели ещё 13 материалов по части первой статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».