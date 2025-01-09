Украинский парламент должен удалить из конституции положения о вступлении в НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Считаю, что сейчас самое время выносить в зал парламента решение об изменении Конституции Украины — убрать оттуда НАТО», — написал он у себя в соцсетях.

Он подчеркнул, что это был ошибочный шаг для страны, за которую несут ответственность как бывший президент Украины Пётр Порошенко, так и Зеленский. Первый внёс в конституцию положение о НАТО, осознавая, что это может привести к конфликту с Россией, а второй продолжил использовать этот повод для эскалации напряжения.

Напомним, что в 2019 году Порошенко подписал закон, вносящий в конституцию изменения, которые закрепили курс Украины на вступление в НАТО и Европейский Союз. В результате в преамбуле документа была установлена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».