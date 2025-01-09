На Украине призвали убрать из конституции положение о НАТО
Депутат Рады Дубинский: Украина должна убрать из конституции положение о НАТО
Украинский парламент должен удалить из конституции положения о вступлении в НАТО. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Считаю, что сейчас самое время выносить в зал парламента решение об изменении Конституции Украины — убрать оттуда НАТО», — написал он у себя в соцсетях.
Он подчеркнул, что это был ошибочный шаг для страны, за которую несут ответственность как бывший президент Украины Пётр Порошенко, так и Зеленский. Первый внёс в конституцию положение о НАТО, осознавая, что это может привести к конфликту с Россией, а второй продолжил использовать этот повод для эскалации напряжения.
Напомним, что в 2019 году Порошенко подписал закон, вносящий в конституцию изменения, которые закрепили курс Украины на вступление в НАТО и Европейский Союз. В результате в преамбуле документа была установлена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины».
Ранее стало известно, что США и страны Европы готовы дать Незалежной защиту, аналогичную НАТО, но без предоставления членства в альянсе. В то же время Киев продолжает настаивать на обеспечении своей безопасности через механизмы Североатлантического альянса. Однако ни администрация действующего президента Америки Джо Байдена, ни новая команда Дональда Трампа не собираются осуществлять эту инициативу ни в разгар конфликта, ни вскоре после его завершения.
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