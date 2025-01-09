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9 января, 11:00

Житель Иркутска на новогодних праздниках застрелил жену и её сестру

Житель Иркутска застрелил свою жену, а после расправился с её сестрой, которая стала свидетельницей преступления. Как сообщили представители СК региона, стрелка оперативно задержали.

По данным следствия, трагедия произошла 3 января в квартире дома, расположенного на улице Шпачека. Мужчина, вооружённый ружьём, несколько раз выстрелил в супругу, а после в её сестру, которая видела момент убийства родственницы. Обе скончались на месте от полученных огнестрельных ранений.

Местного жителя задержали в кратчайшие сроки. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленник заключён под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152

Ольга Сливченко
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