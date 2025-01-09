Житель Иркутска на новогодних праздниках застрелил жену и её сестру
Житель Иркутска застрелил свою жену, а после расправился с её сестрой, которая стала свидетельницей преступления. Как сообщили представители СК региона, стрелка оперативно задержали.
По данным следствия, трагедия произошла 3 января в квартире дома, расположенного на улице Шпачека. Мужчина, вооружённый ружьём, несколько раз выстрелил в супругу, а после в её сестру, которая видела момент убийства родственницы. Обе скончались на месте от полученных огнестрельных ранений.
Местного жителя задержали в кратчайшие сроки. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленник заключён под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
Ранее Life.ru писал о другой семейной ссоре с летальным исходом. Житель Красногорска, работавший учителем математики, убил жену из-за ревности. Супруг расправился с любимой, пока за стеной спали их дети.
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