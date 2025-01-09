В Думе требуют запретить кровавые аниме и сериалы из-за ажиотажа вокруг «Игры в кальмара» у детей

Сериалы, которые активно пропагандирует насилие необходимо сразу же запрещать. Особенно это касается различных японских и корейских сериалов или мультфильмов со сценами насилия, заявил Life.ru депутат Госдумы Евгений Марченко.

«Я считаю, что такие сериалы нужно запрещать. Всё, что пропагандирует насилие, нужно сразу под запрет. Всем печально известно аниме, насколько от него вреда. В аниме идёт скрытая пропаганда суицидов. Их давно надо было запретить. Это негативно сказывается на психике детей, несмотря на возрастную маркировку, у детей есть доступ к этим сериалам через интернет», — объяснил политик.

Сегодня всё чаще дети ещё в раннем возрасте остаются дома наедине с интернетом, компьютером и могут выйти в Сеть самостоятельно, что приведёт к «печальным последствиям». По словам депутата, это большая ошибка родителей, которые приучают своих 8-летних детей к интернету, а в дальнейшем школьники с лёгкостью ищут «какие-то деструктивные вещи».

«Сколько разной грязи в интернете, по-моему, нет нигде. Это касается и сериалов, и компьютерных игр, которые очень пагубно влияют на детскую психику. Поэтому, конечно, всё это необходимо блокировать и оградить наших детей от этого пагубного влияния. Я вам честно говорю, что я за наведение порядка в этой сфере», — заявил Марченко.

Он также высказался по поводу популярного сериала «Игра в кальмара» и объяснил, что его необходимо приравнять к пропаганде экстремизма. По словам депутата, всех, кто пропагандирует и пытается зарабатывать на пропаганде нужно привлекать к ответственности, вплоть до уголовного наказания.